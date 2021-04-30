«Непревзойденный и уникальный»: Басков поздравил Киркорова с днем рождения

Певец Николай Басков поздравил своего коллегу и друга Филиппа Киркорова с днем рождения. Королю отечественной эстрады исполнилось 54 года.

Соответствующий пост Басков опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Певец поделился совместным фото с Киркоровым, подписав его теплыми словами и пожеланиями.

«Непревзойденный и уникальный артист! От всего сердца хочу поздравить тебя с Днём рождения», — написал Басков под снимком.

В комментариях пользователи оценили совместное фото, а также присоединились к поздравлению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пугачева снова не пригласила Киркорова на день рождения.