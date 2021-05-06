Дочь Ефремова озвучила сумму за правду об отце

Дочь актера Михаила Ефремова от четвертой жены Ксении Качалиной призналась, что тяжело переживает ситуацию с осужденным отцом, однако комментировать ее готова только за круглую сумму.

Анна-Мария, которая просит называть себя Сергеем, вспомнила подробности аварии в программе «Секрет на миллион». Она изъяснялась исключительно в мужском роде.

Теперь уже Сергей Ефремов признался, настигавшие его тревожные мысли после аварии исчезли. Подробнее о произошедшем он готов высказаться только за круглую сумму.

«Если мне дадут 10 лямов, но сделаю это скользко», — заявил Сергей.

Напомним, что авария с участием Ефремова случилась 8 июня 2020 года. Артист находился за рулем своего автомобиля в пьяном состоянии, когда произошел смертельный инцидент. Он выехал на встречную полосу и врезался с машиной Сергея Захарова, который скончался в результате столкновения. Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы, а затем смягчил наказание до 7,5 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трансгендерная дочь актера Ефремова хочет стать мужчиной в 25 лет.