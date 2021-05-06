Автопробег «Вперед к Победе!» ограничит движение на улицах Петербурга 8 и 9 мая

Жителей Петербурга предупредили об ограничениях движения в связи с проведением автопробега «Вперёд к Победе!».

Мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоится в грядущие выходные, 8 и 9 мая.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, движение ограничат по улице Маршала Новикова от проспекта Королева до Испытателей, по улице Уточкина от Испытателей до Королева, а также по проспекту Испытателей от улицы Маршала Новикова до Уточкина и по проспекту Королева от Уточкина до Долгоозерной.

Уточняется, что 8 мая движение на этих улицах будет ограничено с 8 утра до вечера, а 9 мая – с 11:30 до 13:00.

Напомним, генеральная репетиция Парада Победы в Северной столице состоится 7 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Парад Победы в Петербурге возглавит легендарный танк Т-34.