Петербуржцев в четверг ждут ветер и небольшой дождь

В четверг, 13 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью существенных осадков не ожидается, однако в конце дня местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров покажут +2…+4 градусов, днем потеплеет до +10…+12 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Водоканал» готовится к подтоплениям на улицах Петербурга из-за сильных дождей. Канализационные сети Петербурга рассчитаны максимум на 7,2 мм осадков за 20 минут.