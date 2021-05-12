Каждый седьмой житель Чехии хотел бы привиться вакциной «Спутник V»

Каждый седьмой житель Чехии хотел бы сделать привиться вакциной «Спутник V», если бы была возможность выбора препарата. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентствами CVVM и Median.

Привиться вакциной Pfizer/BioNTech готовы 58% респондентов. Второе место по популярности занимает Johnson&Johnson – 17%, на третьем – «Спутник V» — 14%. Далее следуют Moderna, AstraZeneca и Sinopharm, ими готовы привиться от 1% до 12% опрошенных.

Российская вакцина «Спутник V» и китайский препарат Sinopharm еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и поэтому не применяются в Чехии.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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