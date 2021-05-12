Каждый седьмой житель Чехии хотел бы привиться вакциной «Спутник V»

Каждый седьмой житель Чехии хотел бы привиться вакциной &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Каждый седьмой житель Чехии хотел бы сделать привиться вакциной «Спутник V», если бы была возможность выбора препарата. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентствами CVVM и Median.

Привиться вакциной Pfizer/BioNTech готовы 58% респондентов. Второе место по популярности занимает Johnson&Johnson – 17%, на третьем – «Спутник V» — 14%. Далее следуют Moderna, AstraZeneca и Sinopharm, ими готовы привиться от 1% до 12% опрошенных.

Российская вакцина «Спутник V» и китайский препарат Sinopharm еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и поэтому не применяются в Чехии.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина чехия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каждый седьмой житель Чехии хотел бы привиться вакциной «Спутник V»
В Кузнечном переулке таксист сбил двух пешеходов
Внедорожник сбил велосипедиста у парка Авиаторов
На Чернобыльской АЭС опровергли сообщения о росте уровня радиации
Россиян предупредили об уязвимости персональных данных пользователей WhatsApp
В Госдуме прокомментировали идею об ограничении скорости самокатов в Петербурге
«Шоу Эллен Дедженерес» закроется в 2022 году
В ООН сравнили распространение коронавируса с лесным пожаром