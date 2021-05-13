В Ленинградской области подходит к концу отопительный сезон

Сразу после завершения отопительного сезона начинается подготовка к следующему, в частности, стартует ремонт теплосетей и котельных. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сразу после завершения отопительного сезона начинается подготовка к следующему, в частности, стартует ремонт теплосетей и котельных. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленобласти подходит к концу отопительный сезон. В четверг в некоторых районах уже полностью прекращена подача тепла.

Центр управления регионом – ЦУР Ленинградской области зафиксировал рост числа обращений жителей с просьбой отключить отопление из-за теплой погоды.

Как сообщила пресс-служба администрации района, 13 мая подача тепла уже полностью прекращена в Волосовском и Ломоносовском районах, частично – в Тихвинском, Кировском, Волховском.

Напомним, решение о завершении отопительного сезона принимают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже восьми градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отопительный сезон завершается с 13 мая – он длился почти 240 дней.