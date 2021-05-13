В Ленинградской области подходит к концу отопительный сезон

В Ленобласти подходит к концу отопительный сезон. В четверг в некоторых районах уже полностью прекращена подача тепла.
Центр управления регионом – ЦУР Ленинградской области зафиксировал рост числа обращений жителей с просьбой отключить отопление из-за теплой погоды.
Как сообщила пресс-служба администрации района, 13 мая подача тепла уже полностью прекращена в Волосовском и Ломоносовском районах, частично – в Тихвинском, Кировском, Волховском.
Напомним, решение о завершении отопительного сезона принимают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже восьми градусов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отопительный сезон завершается с 13 мая – он длился почти 240 дней.