В пятницу утром Петербург накроют дожди

В последний день рабочей недели в Северной столице будет переменная облачность. В городе польют дожди.

Ночью в пятницу, 14 мая, температура воздуха в городе составит от +13 до +15 градусов, а днем в городе потеплеет до +21.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», кратковременный осадки ожидаются ночью и утром.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду ночью и 5-10 метров в секунду днем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы массово вышли загорать у Петропавловской крепости.