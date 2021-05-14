Человечеству предрекли глобальную катастрофу из-за Китая

Бледсо заявил, что в 2019 году количество выбросов в КНР превысило общий показатель всех развитых стран. Фото: pixabay

Бледсо заявил, что в 2019 году количество выбросов в КНР превысило общий показатель всех развитых стран. Фото: pixabay

Стратегический советник Института прогрессивной политики США Пол Бледсо заявил, что человечество ждет катастрофа, если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату.

Об этом сообщает издание The Hill. По словам эксперта, США и европейские страны обязались снизить количество выбросов, что должно в будущем привести к их общему сокращению во всем мире. Однако Китай может нарушить эти планы, увеличив вредные выбросы в стране.

Бледсо заявил, что в 2019 году количество выбросов в КНР превысило общий показатель всех развитых стран. Он считает, что если это продолжится, что достигнуть цели Парижского соглашения не получится. Речь идет об углеродной нейтральности к 2050 году.

Это может увеличить риск климатической катастрофы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ООН заявили о приближении катастрофы.