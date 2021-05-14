В России предложили ввести новое пособие для пенсионеров

В России предложили ввести новое пособие для пенсионеров
Пенсионеры стеснены в средствах и при этом входят в группу риска по коронавирусу. Фото: pixabay

В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров, предназначенное для покупки средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. С таким предложением выступил депутат Иван Сухарев, сообщает RT. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антону Котякову.

Предлагается выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей раз в год по именному сертификату, чтобы пресечь попытки нецелевого расходования.

По словам депутата, пенсионеры стеснены в средствах и при этом входят в группу риска по коронавирусу. Поэтому деньги предлагается выделять накануне осеннего эпидемиологического сезона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 8 465 случаев заражения COVID. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 724 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 896 человека.

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