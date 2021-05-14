Энцефалитный клещ покусал двух петербуржцев

Энцефалитный клещ покусал двух петербуржцев
В Ленобласти активизировались клещи. Фото: pixabay

В Петербурге и Ленобласти в самом разгаре сезон клещей. За минувшую неделю опасные насекомые укусили почти 500 петербуржцев, еще два человека стали жертвами энцефалитных клещей.

Так, с 3 по 9 мая зафиксировали 478 случаев у петербуржцев, в том числе у 120 детей.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, в черте города клещи кусали 50 раз. Наибольшее число пострадавших оказалось в Пушкинском районе города. Там за помощью к медикам обратились 16 человек. В Курортном районе зафиксировали меньше — 11, в Выборгском — всего 4.

С начала сезона 2021 года в Северной столице зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе 1 у ребенка до 14 лет. Оба заболевших не были привиты против клещевого энцефалита, а укусы получили в Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 189 человек стали жертвами клещей.

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