Аэропорт Волгограда увеличит количество рейсов в Санкт-Петербург

Аэропорт Волгограда увеличит количество рейсов в Санкт-Петербург
Время в поездки оценивают в два с половиной часа. Фото: Пресс-служба аэропорта

Летом из Волгограда в Петербург станет добираться проще. С 31 мая на маршруте будут задействованы самолёты SuperJet 100.

Они будут выполнять рейсы вечером, говорится на сайте международного аэропорта Волгоград.

В Волгограде самолёты будут приземляться в девять часов вечера сорок минут. Вылетать в Северную столицу — в десять часов вечера сорок минут. Время в поездке оценивают в два с половиной часа. Такие рейсы будут до 30 октября 2021 года.

Узнать расписание и купить авиабилеты можно на официальном сайте авиаперевозчика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург вошёл в тройку популярных туристических направлений с кешбэком. За период с середины марта по сегодняшнее число бронирований проживания в Северной столице в рамках программы кешбэка достигло более 12 тысячи броней.

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