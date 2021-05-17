Петербургский суд запретил сайт с эротическим аниме про учителя

Эксперты Санкт-Петербургской академии постдипломного педобразования заключили, что аниме «Зачем вы здесь, учитель?» вредно влияет на психику детей. Фото: pixabay

Эксперты Санкт-Петербургской академии постдипломного педобразования заключили, что аниме «Зачем вы здесь, учитель?» вредно влияет на психику детей. Фото: pixabay

Суд Северной столицы признал запрещенным сайт с аниме «Зачем вы здесь, учитель?»

Сайт попросили признать запрещенным, так как он носит порнографический характер и не имеет возрастных ограничений, а это нарушение закона, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Эксперты Санкт-Петербургской академии постдипломного педобразования заключили, что аниме «Зачем вы здесь, учитель?» вредно влияет на психику детей. Неожиданная разница между приятными и неприятными ситуациями вместе с особым интересом подростков к сексуальной сфере делает угрозу сильного стресса, считают специалисты.

Они также обеспокоены тем, что в этом аниме разрушается традиционный для россиян образ учителя, потому отношения между преподавателем и учеником не этична.

Суд удовлетворил иск.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге запретил доступ к аниме «Этот замечательный мир».