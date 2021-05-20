В двух штатах Индии объявили об эпидемии «черной плесени»

Под угрозой заражения мукормикозом находятся люди, которые больны диабетом, а также те, чей иммунитет ослаблен после коронавируса. Фото: pixabay

Под угрозой заражения мукормикозом находятся люди, которые больны диабетом, а также те, чей иммунитет ослаблен после коронавируса. Фото: pixabay

В двух индийских штатах Раджастан и Телангана объявили эпидемию «черной плесени» — опасного заболевания мукормикоза. Об этом уведомил главный министр здравоохранения Раджастан Ахил Арора.

Число заболевших увеличивается на фоне воздействия коронавируса, заражение грибком проявляется как побочный эффект новой болезни.

Как сообщили «РИА Новости», всего в штате зафиксировано 100 пациентов с этим заболеванием. Для них выделено специальное отделение в государственной больнице.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили первые заражения «черной плесенью».