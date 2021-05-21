В честь юбилея академика Сахарова в Петербурге пройдет сотня мероприятий, посвященных ему

21 мая, исполняется ровно 100 лет со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова, в связи с чем, согласно приказу российского президента Владимира Путина, по стране пройдут мероприятия, посвященные юбилею ученому.

На сайте администрация Петербурга сообщается, что градоначальник Петербурга Александр Беглов отметил, что Северная столица первый город, где был установлен памятник Андрею Сахарову. Беглов объяснил, что страна гордится отечественным великим физиком.

Так в городе на Неве планируется провести около ста мероприятий, посвященных юбилею Андрея Сахарова. Это будут фильмы, выставки, лекции. Например, большую программу подготовил Музейно-выставочный центр.

Кроме того, будет отдельная экспозиция, посвященная Сахарову, которую представят на XVI Санкт‑Петербургском международном книжном салоне.

Сообщается, что молодежные мероприятия пройдут в библиотеках.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в связи с юбилеем писателя Владимира Набокова выяснилось, что петербуржцы стали в три раза больше читать его романы.