Стало известно, сколько диких животных разгуливает по Петербургу

Стало известно, сколько диких животных разгуливает по Петербургу
На территории Петербурга находятся дикие кабаны. Фото: pixabay

Экологи пересчитали диких животных, которые обитают на территории Северной столицы.

На сайте администрации Петербурга сообщается, что специалисты Комитета по природопользованию посчитали количество диких животных, находящихся в городе.

Так, довольно сильно выросло число косуль. Если в 2018 году было известно только о четырех, то в этом году установили 55 особей. Напомним, что косуля занесена в Красную книгу Петербурга.

Кроме того, в 2021 году экологами было зафиксировано 269 белок и 26 лосей.

Также в городе находятся кабаны, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки и зайцы-русаки.

Строительство жилья и объектов инфраструктуры в Петербурге приводит к изменению ареалов обитания и миграционных путей животных. Учёные изучают эти пути и определяют места концентрации лесных обитателей.

Губернатор Петербурга объяснил, что информация о том, какое количество диких животных находится в лесах города, позволяет предотвратить серьёзные аварии на автомагистралях. Ведь в позапрошлом году в результате девяти ДТП на территории Северной столицы погибло шесть лосей и семь кабанов.

Известно, что большая часть диких животных находятся в городских лесах, на охраняемых природных территориях, а также на приграничных территориях города и Ленинградской области.

Специалисты систематически наблюдают за дикими животными, за их распространением, численностью, здоровьем и местом обитания.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что чем дольше зевает животное, тем больше у него мозг.

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