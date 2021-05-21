Стало известно, сколько диких животных разгуливает по Петербургу

Экологи пересчитали диких животных, которые обитают на территории Северной столицы.

На сайте администрации Петербурга сообщается, что специалисты Комитета по природопользованию посчитали количество диких животных, находящихся в городе.

Так, довольно сильно выросло число косуль. Если в 2018 году было известно только о четырех, то в этом году установили 55 особей. Напомним, что косуля занесена в Красную книгу Петербурга.

Кроме того, в 2021 году экологами было зафиксировано 269 белок и 26 лосей.

Также в городе находятся кабаны, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки и зайцы-русаки.

Строительство жилья и объектов инфраструктуры в Петербурге приводит к изменению ареалов обитания и миграционных путей животных. Учёные изучают эти пути и определяют места концентрации лесных обитателей.

Губернатор Петербурга объяснил, что информация о том, какое количество диких животных находится в лесах города, позволяет предотвратить серьёзные аварии на автомагистралях. Ведь в позапрошлом году в результате девяти ДТП на территории Северной столицы погибло шесть лосей и семь кабанов.

Известно, что большая часть диких животных находятся в городских лесах, на охраняемых природных территориях, а также на приграничных территориях города и Ленинградской области.

Специалисты систематически наблюдают за дикими животными, за их распространением, численностью, здоровьем и местом обитания.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что чем дольше зевает животное, тем больше у него мозг.