В Индии зафиксировали вспышку «желтой плесени»

В Индии зафиксировали вспышку «желтой плесени»
В Индии зафиксировали заражение "желтой плесенью". Фото: Pixabay

До этого было известно о черной и белой плесени.

Из Индии снова приходят тревожные новости – на этот раз в городе Газиабад зафиксировали вспышку «желтой плесени» вслед за черной и белой. Об этом пишет издание The Economic Times.

Медики отмечают, что обычно «желтой плесенью» заражаются рептилии, но в этот раз ее обнаружили у человека. Они объясняют, что больные пациенты жалуются на вялость, слабость, отсутствие аппетита и потерю веса. Пока что известно как минимум об одном случае – состояние человека оценивают как удовлетворительное, сейчас он проходит лечение.

Напоминаем, что в Индии «черной плесенью» успели заразиться около девяти тысяч человек. Грибок стал побочным эффектом коронавируса – причина может быть в стероидах, которые используют для лечения инфицированных пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в двух штатах Индии объявили об эпидемии «черной плесени».

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В Индии зафиксировали вспышку «желтой плесени»