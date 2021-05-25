Онищенко объяснил, почему в России появился регион с обязательной вакцинацией

Онищенко объяснил, почему в России появился регион с обязательной вакцинацией
Геннадий Онищенко. Фото: duma.gov.ru

Власти региона всего потребовали соблюдать технику безопасности, убежден он.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал информацию о появлении в России региона с обязательной вакцинацией. Он отметил, что прививаться в Якутии просят для соблюдения техники безопасности. Об этом пишет «Лента.ру».

Онищенко объяснил, что в регионе будут вакцинировать группу риска по производственным показателям. Работодатели обязаны сделать все, чтобы обезопасить и сотрудников, и посетителей. Он также подчеркнул, что новые меры затронуть основную часть активного населения.

«Это только надо правильно оформить с точки зрения законодательства»,

— отметил депутат.

Напоминаем, что глава республики Якутия Айсен Николаев потребовал ускорить процесс иммунизации населения. В связи с этим было выпущено постановление, согласно которому в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Якутия стала первым регионом с обязательной вакцинацией от коронавируса.

вакцинация Геннадий Онищенко якутия


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге появится Градостроительная комиссия
В Петербурге полицейская получила условный срок за насилие над задержанной
Новый корпус больницы Святого Георгия примут первых пациентов в декабре 2021 года
Авиакомпания «Россия» хочет внедрить приложение для упрощения поездок по ...
Онищенко объяснил, почему в России появился регион с обязательной вакцинацией
Россиянам рассказали о популярных уловках в аптеках
Кипяток заливает дворы на Серебристом бульваре и Асафьева, фонтаны бьют ...
Музыкант победившей на «Евровидении» группы не употреблял наркотики