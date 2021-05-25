Онищенко объяснил, почему в России появился регион с обязательной вакцинацией

Власти региона всего потребовали соблюдать технику безопасности, убежден он.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал информацию о появлении в России региона с обязательной вакцинацией. Он отметил, что прививаться в Якутии просят для соблюдения техники безопасности. Об этом пишет «Лента.ру».

Онищенко объяснил, что в регионе будут вакцинировать группу риска по производственным показателям. Работодатели обязаны сделать все, чтобы обезопасить и сотрудников, и посетителей. Он также подчеркнул, что новые меры затронуть основную часть активного населения.

«Это только надо правильно оформить с точки зрения законодательства»,

— отметил депутат.

Напоминаем, что глава республики Якутия Айсен Николаев потребовал ускорить процесс иммунизации населения. В связи с этим было выпущено постановление, согласно которому в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Якутия стала первым регионом с обязательной вакцинацией от коронавируса.