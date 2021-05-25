Якутия стала первым регионом с обязательной вакцинацией от коронавируса

В субъекте РФ будут наказывать компании, которые не организовали вакцинацию от коронавируса.

Якутия стала первым российским регионом, в котором ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает РИА Новости.

Глава региона Айсена Николаева заявила, что теперь все компании, которые не организовали вакцинацию, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. Известно, что регион занимает 43 место из 85 по числу заболевших в России. На данный момент там зарегистрировано более 37,8 тысяч случаев заражения.

Привиться можно двумя препаратами — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заверил, что вакцинацию от коронавируса не планируют делать обязательной.