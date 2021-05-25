Якутия стала первым регионом с обязательной вакцинацией от коронавируса

Якутия стала первым регионом с обязательной вакцинацией от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В субъекте РФ будут наказывать компании, которые не организовали вакцинацию от коронавируса.

Якутия стала первым российским регионом, в котором ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает РИА Новости.

Глава региона Айсена Николаева заявила, что теперь все компании, которые не организовали вакцинацию, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. Известно, что регион занимает 43 место из 85 по числу заболевших в России. На данный момент там зарегистрировано более 37,8 тысяч случаев заражения.

Привиться можно двумя препаратами — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заверил, что вакцинацию от коронавируса не планируют делать обязательной.

вакцинация пандемия якутия


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти пообещали организовать капремонт «малоквартирных» домов
В Москве неизвестный сообщили о «минировании» всех станций метро, вокзалов ...
Слезает кожа и появляются «адские боли»: страшные реакции ...
Якутия стала первым регионом с обязательной вакцинацией от коронавируса
На Актерском проезде загорелась обшивка дома
Грузия откроет сухопутные границы с начала лета
Сборщик металлолома не знал, что спиливает исторические металлические опоры
Каршеринги в Петербурге 1178 раз попали в ДТП в 2021 году