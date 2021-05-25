Пушков предрек роковой век для США

Сенатор Алексей Пушков предрек тяжелые времена для США.

Так парламентарий прокомментировал сообщения о серии убийств с огнестрельным оружием в Соединенных Штатах.

«Американская мечта» умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить. Период расцвета США позади. Судя по всему, 21 век станет роковым для США», — написал он в Telegram.

По словам сенатора, США деградируют как политически, так и социально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сенатор Алексей Пушков назвал причины заинтересованности президента США в саммите с коллегой из России Владимиром Путиным. По его словам, в первую очередь идея саммита связана с обострением конфликта в Донбассе, последствия которого могут негативно обернуться для позиций Вашингтона.