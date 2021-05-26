В Пулково проверили 3,5 тысячи шкурок соболя

Грузы без каких-либо проблем отправились после этого к получателю.

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 мая, в аэропорту Пулково проверили около 3,5 тысяч шкурок соболя. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Известно, что грузы из Северной столицы отправила компания, занимающаяся продажей изделий из кожи и меха. Они следовали воздушным путем через Финляндию в адреса греческого, итальянского и германского текстильных предприятий. Сотрудники ветеринарного контроля проверили шкурки и не нашли никаких нарушений. Весь товар был отправлен получателю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в среду в Пулково нет задержанных рейсов. Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.