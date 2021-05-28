Двое пострадавших в ДТП с «взлетевшим» на фонарный столб автобусом на Ленинском находятся в тяжелом состоянии

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В результате ДТП, произошедшего 27 мая на Ленинском проспекте, пострадали шесть человек. Двое из них получили тяжкий вред здоровью.

Утром в четверг, 27 мая, на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта произошло серьезное ДТП — автобус на полной скорости въехал в столб.

В результате столкновения автобус оказался приподнят на несколько метров над землей, а водителя зажало в кабине столбом линии электропередач. Кроме того, в момент аварии в салоне транспорта находились пассажиры.

По словам водителя, в автобусе находились семь человек. Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате ДТП пострадали шесть человек: водитель и 66-летняя женщина получили тяжелые травмы, 55-летний кондуктор, 51-летняя женщина и двое мужчин — 44 и 29 лет (пешеход) — получили травмы средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в аварии пострадала опора городского электрического транспорта — на её восстановление потребуется около суток. Пока что движение в этом месте пришлось экстренно скорректировать — теперь там приходится совершать разворот.