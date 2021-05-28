Голунов заявил, что удовлетворен решением суда

Голунов заявил, что удовлетворен решением суда
Голунов поблагодарил всех, кто выходил на пикеты и писал посты. Фото: @yurydud/ Instagram

Журналист Иван Голунов сообщил, что доволен решением суда, который приговорил пятерых бывших полицейских, подбросивших ему наркотики, к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.

Голунов поблагодарил всех, кто выходил на пикеты и писал посты, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что справедливость восстановлена, теперь надо ждать, когда полицейские привлекут к ответственности заказчика.

Самый маленький срок назначен лейтенанту Денису Коновалову, который единственный был под домашним арестом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуранта дела Голунова приговорили к 12 годам лишения свободы. Мосгорсуд вынес приговор в отношении подполковника полиции Игоря Ляховца по делу о Ивана Голунова. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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