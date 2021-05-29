В Смольном подсчитали, сколько заявлений подали в первые классы школ Петербурга

Жители Петербурга подали уже почти 60 тыс. заявлений на запись ребёнка в первый класс.

Первый этап приёма заявлений начался 1 апреля. Более 59 тысяч заявлений уже приняли в конце мая. Первый этап будет до конца июня. Сейчас принимают заявки от тех, чьи дети имеют преимущественное право при приёме в школу. Подать заявление могут проживающие на закреплённой территории. Второй этап будет с 6 июля до сентября.

Записать первоклашку в школу можно онлайн при помощи услуг «Зачисление в 1 класс следующего учебного года», другой вариант — очно в любом МФЦ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе школьники на велосипедах сбили женщину и уехали. В Красносельском районе Петербурга двое школьников сбили женщину. Инцидент произошел в пятницу, 28 мая, около 14 часов на тротуаре в Красном Селе. По предварительным данным, велосипедами управляли дети.