Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей

Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей
Под ногтями могут находиться «синяки», которые предупредят вас о наличии рака кожи. Фото: unsplash

Толщина ногтей или темные пятна могут сообщить о наличии рака легких или кожи.

Об этом сообщают немецкие врачи и издание Focus.de. На наличии рака могут указывать утолщение или ломкость ногтей, выпуклостей. Под ногтями могут находиться «синяки», которые предупредят вас о наличии рака кожи.

Ученые отметили, что при появлении любого из этих симптомов нужно срочно обращаться к врачам. Также надо помнить, что к фактам предрасположенности к онкологическим заболеваниям относятся регулярный кашель и «тяжесть» в грудной клетке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали ожидаемым появление «гибридного» штамма коронавируса. Активная циркуляция COVID-19 в среди людей провоцирует появление гибридных штаммов, так заявляют учёные НИУ ВШЭ. Об опасности вьетнамского штамма COVID-19 говорить ещё рано, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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