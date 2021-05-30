«Как будто на кладбище»: петербуржцы пожаловались на истошные крики ворон

«Как будто на кладбище»: петербуржцы пожаловались на истошные крики ворон
Петербуржцы говорят, что страдают от шума в районе 4-й Советской улицы. Фото: Pixabay

Жители Центрального района Северной столицы столкнулись с одной проблемой. Целыми днями они слышат неприятные крики ворон, которых, по их мнению, стало больше в Петербурге.

Об этом они написали в группе «Центральный район за комфортную среду обитания». Петербуржцы говорят, что страдают от шума в районе 4-й Советской улицы. Звуки этих животных у них ассоциируются с кладбищем.

В комментариях предположили, что такая активность ворон связана с тем, что из их гнезд вылетели птенцы. Птицы охраняют свое потомство, кричат на окружающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что без жителей Ленобласти птицы не обустроят гнезда. Жителей Ленинградской области попросили помочь птицам обустроить их гнёзда. В социальных сетях сотрудники заповедника выложили инструкцию о том, как помочь птицам обустроить гнезда.

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