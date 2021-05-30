Более 50 детей в Великобритании попали в больницу из-за челленджа в TikTok

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании хотят запретить продажу в государстве маленьких шариковых магнитов после того, как более 50 детей попали в больницу из-за челленджа в TikTok.

Челлендж заключается в том, чтобы снять короткое видео, на котором надо взять два магнита и поместить с обеих сторон каждой из щёк так, чтобы создавался эффект пирсинга, сообщает Express. Так некоторые дети по неосторожности проглотили магниты.

Власти Великобритании настаивают на полном запрете на продажу маленьких магнитов. За последние три года 65 детям понадобилась срочная операция из-за них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Канаде на месте бывшей школы для индейцев нашли останки 215 детей. Останки 215 детей обнаружили на территории бывшей школы для индейцев в Камлупс Британская Колумбияе (Британская Колумбия).