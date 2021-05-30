В Канаде на месте бывшей школы для индейцев нашли останки 215 детей

В Канаде на месте бывшей школы для индейцев нашли останки 215 детей
Дети индейцев должны были обязано посещать эти интернаты. Фото: pixabay

Останки 215 детей обнаружили на территории бывшей школы для индейцев в Камлупс Британская Колумбияе (Британская Колумбия).

Судя по останкам некоторым детям было по три года, сообщает CBC. Эти смерти не были задокументированы. Интернат действовал для индейцев с конца XIX века. Он был крупнейшим в системе школ Канады. Она принимала до 500 детей.

Дети индейцев должны были обязано посещать эти интернаты. Такие школы плохо финансировались. С детьми часто плохо обращались, они голодали, погибали от болезней.

В период работы школ для детей индейцев не менее трёх тысяч детей погибли в интернатах из-за жестокого обращения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при взрыве батута в Барнауле пострадали дети. В Барнауле взорвался батут, на котором играли дети. Инцидент произошел 30 мая в районе Докучаево возле одного из торговых центров.

Британская Колумбия дети жестокое обращение камлупс останки


 

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