Мясников перечислил категории людей, которым опасно летать на самолете

Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, как необходимо готовиться к отпуску. По его мнению, длительный полет на самолете также требует специальной подготовки.

Так, следует быть на стороже тем, кто переболел коронавирусом, а также людям больным тромбозом и диабетом. Помимо прочего в зоне риска и злостные курильщики. Последним необходимо использовать компрессионный трикотаж, а в некоторых случаях даже сделать укол препарата, который будет разжижать кровь, сказал он в эфире телеканала «Россия-1»

Кроме того, употребление алкоголя в полете следует исключить. По рекомендации доктора, с собой на отдых нужно взять принимаемые лекарства с запасом. В странах, где отсутствует квалифицированная медицинская помощь, могут быть полезны антибиотики.

А тем, кто предпочитает активный отдых, необходимо заблаговременно уделить внимание физической подготовке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что граждане, страдающие ожирением, должны перестать сидеть на диетах и отправиться к специалисту. Дело в том, что болезнь нужно лечить медикаментозно, а ограничения в питании в данном случае не помогают.