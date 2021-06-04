Спасатели потушили заброшенное здание в Бокситогорске

Под утро 4 июня в Бокситогорске в Ленинградской области произошел пожар. Там загорелось нежилое здание.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 4:55. Очевидцы сообщили о горящем здании на Нагорной улице.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Нежилое здание горело на общей площади 120 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 5:27. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на рассвете мигалки пожарных машин осветили Камышовую улицу потому как в жилом доме случился пожар.