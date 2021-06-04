В Москве задержали мошенника, обманувшего 96-летнего ветерана, сидевшего рядом с Путиным

Пенсионер лишился своих накоплений – 400 тысяч рублей.

Сегодня, 4 июня, стало известно о задержании одного из мошенников, который обманул 96-летнего ветерана Василия Пронина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Задержанный мужчина является исполнителем, который за обман получил всего около пяти тысяч рублей. Уроженец Липецка приехал к дому ветерана, забрал у него деньги, а затем перевел их на электронный счет.

Инцидент произошел 28 мая. Пенсионеру позвонил мошенник, который представился участковым. Он смог убедить ветерана расстаться с 400 тысячами рублей.

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