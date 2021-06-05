TikTok начнет собирать биометрические данные пользователей

Руководство TikTok обновило политику приватности: появился новый пункт, позволяющий сервису собирать биометрические данные своих пользователей.

Как сообщает Mashable, такие правила пока будут действовать только для американских авторов и зрителей. Законодательство США позволяет собирать биометрию, например отпечатки лица и голоса. В штатах, где это предусмотрено законом, TikTok будет запрашивать у властей специальное разрешение.

Это позволит TikTok собирать биометрические данные большинства пользователей США без их согласия — запрет на это принят только в нескольких штатах.

Эксперты предполагают, что целью сбора таких данных стала реклама. Сервис разделяет пользователей по таким сегментам, как возраст, страна проживания, хобби и т.д. Это помогает демонстрировать рекламу исключительно целевой аудитории, пишет «Газета.Ru»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 50 детей в Великобритании попали в больницу из-за челленджа в TikTok.