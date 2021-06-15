Третья волна и главные переносчики: последнее о коронавирусе в России и мире

В мире с каждым днем продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией, а в России предсказывают третью волну.

По последним данным, число инфицированных почти подобралось к отметке в 180 млн человек – COVID-19 подтвердили у 179,7 млн человек.

Заболеваемость растет и в России. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что рост обусловлен повышенной активностью людей, пренебрежением мерами профилактики и недостаточными темпами вакцинации. Как отметил специалист, в стране пока так и не достигли необходимого уровня коллективного иммунитета. Директор центра также сообщил о негативной тенденции, ведущей к формированию измененных штаммов коронавируса.

В Роспотребнадзоре, тем временем, полагают, что основным переносчиком коронавируса является молодежь. Как отметила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, молодые люди легкомысленно относятся к заболеванию, некоторые принимают его за обычную простуду.

Врач и телеведущий Александр Мясников полагает, что третья волна коронавируса в России может начаться осенью 2021-го года, в ноябре. Он подчеркнул: у коронавируса такая природа – протекать волнами. По его мнению, с коронавирусом придется научиться жить.

В Роспотребнадзоре же считают, что единственный способ победить инфекцию – провести массовую вакцинацию. Сейчас в России прививают двухкомпонентными препаратами. В ведомстве заметили, что вторая доза вакцины не вводится, если человек все-таки заразился после первой прививки.

Тем, кто все-таки заболел коронавирусом и перестал чувствовать вкусы и запахи, телеведущая Елена Малышева рассказала, как избавиться от подобных последствий. Она обратила внимание на то, что потеря обоняния не обязательно должна говорить о заболевании коронавирусом. Если пропало обоняние более чем на месяц, то необходимо срочно сделать МРТ головного мозга. Восстановить же обоняние после коронавируса поможет специальная гимнастика, для которой понадобится лимон, гвоздика, роза, эвкалипт, эфирные масла. Каждый и запахов следует вдыхать по 20-30 секунд с небольшими перерывами и представлять предмет, который так пахнет.