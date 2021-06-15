Начальника отдела полиции отправили под домашний арест за покровительство борделя во Фрунзенском районе

В Петербурге суд отправил под домашний арест Дмитрия Таранова — врио начальника 5 отдела полиции Фрунзенского района. Его подозревают в получении взятки за покровительство в организации занятия проституции.

По версии следствия, в мае этого года Таранову дали взятку в размере 75 тысяч рублей. За деньги он пообещал закрыть глаза на организацию борделя во Фрунзенском районе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Таранова задержали 17 мая в рамках уголовного дела ч.3 ст.290 УК РФ. Обвинение ему пока не предъявили. Фрунзенский районный суд отправил полицейского под домашний арест до 17 июля текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшему вице-губернатору Петербурга могут ужесточить приговор по делу о взятках при строительстве «Газпром Арены».