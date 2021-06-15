Начальника отдела полиции отправили под домашний арест за покровительство борделя во Фрунзенском районе

Начальника отдела полиции отправили под домашний арест за покровительство борделя во Фрунзенском районе
Начальник отдела полиции решением суда отправлен под домашний арест. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд отправил под домашний арест Дмитрия Таранова — врио начальника 5 отдела полиции Фрунзенского района. Его подозревают в получении взятки за покровительство в организации занятия проституции.

По версии следствия, в мае этого года Таранову дали взятку в размере 75 тысяч рублей. За деньги он пообещал закрыть глаза на организацию борделя во Фрунзенском районе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Таранова задержали 17 мая в рамках уголовного дела ч.3 ст.290 УК РФ. Обвинение ему пока не предъявили. Фрунзенский районный суд отправил полицейского под домашний арест до 17 июля текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшему вице-губернатору Петербурга могут ужесточить приговор по делу о взятках при строительстве «Газпром Арены».

бордель начальник полиции новости СПб получение взятки проституция


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Санкт-Петербург расширяет границы
Санкт-Петербург расширяет границы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Основатель «Pink Floyd» отказал Цукербергу в использовании песни группы
Долгожданное возвращение: в Петербурге ищут специалистов по самокатам, а ...
Городскую больницу №2 в Петербурге переведут на работу с коронавирусом
«Spice Girls» выпустят новую песню с вокалом Виктории Бекхэм
Полторы тысячи домов в Петербурге капитально отремонтируют в этом году
Стало известно, за сколько можно нарядиться петербуржцам на выпускной
США и ЕС договорились о прекращении спора по производству Boeing и Airbus
На проспекте Энгельса спасатели потушили дорожную технику