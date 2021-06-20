Ботанический сад временно закроет оранжереи из-за жары

Ботанический сад временно закроет оранжереи из-за жары
Ботанический сад временно прекратит работу. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Ботанический сад имени Петра Великого закрывает оранжереи на три дня. Причиной такого решения стала аномальная жара.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 июня. Как сообщили в официальной группе учреждения, с 22 по 24 июня оранжереи сада будут закрыты.

Напомним, в начале рабочей недели жителей Северной столицы ожидает ухудшение погодных условий. Спасатели предупредили горожан, что 21 июня в городе пройдет дожди и грозы, температура воздуха поднимется до 34 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ботаническом саду в ночь на 17 июня цвел кактус рода Селеницереус. По случаю такого события работа учреждения была продлена.

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