Новые опасные симптомы и изменение клеток крови: последнее о COVID-19 в России и мире

В России и мире продолжают говорить о тяжелой ситуации из-за новой коронавирусной инфекции. Власти полагались на массовую вакцинацию населения. Теперь специалисты считают, что населению придется прививаться каждые полгода.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин, ситуация с коронавирусом обострилась в ряде регионов. Он заявил, что угроза еще не отступила, однако самый мощный и неожиданный удар смогли отбить.

Подъем уровня заболеваемости наблюдается в 65 регионах России, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также обратил внимание на то, что ревакцинация населения неизбежна.

В Минздраве считают, что ревакцинация должна проводиться каждые полгода. При улучшении ситуации ее можно проводить раз в год.

Специалисты считают, что именно привитые пациенты получают максимальную защиту. К такому выводу пришли ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

Исследователи также продолжают изучать влияние коронавируса на организм человека. Врачи Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выяснили, что COVID-19 влияет на клетки крови. Исследователи нашли большие изменения в жесткости лимфоцитов. Они могут вызывать повышенный риск возникновения эмболии легких и влиять на дефицит кислорода.

Новые опасные симптомы обнаружили и у зараженных индийским штаммом. Оказалось, что у пациентов с таким штаммом возникает диарея, тромбы и гангрена. Люди также жалуются на ухудшение слуха.