Выявлен новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных

Выявлен новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных
При этом чихание само по себе обычно не является симптомом COVID-19, являясь чаще всего признаком аллергии или ОРВИ. Фото: pixabay

Ученые и медики из Великобритании установили, что частое чихание является одним из симптомов заражения COVID-19 у тех, кто уже вакцинировался от этой болезни . К такому выводу пришли на основе данных крупнейшего в мире исследования симптомов COVID-19 ZOE COVID Symptom Study в столице Великобритании.

Об этом сообщает «Российская газета». Этот симптом проявляется только у тех, кто сделал прививку от коронавируса. При этом чихание само по себе обычно не является симптомом COVID-19, являясь чаще всего признаком аллергии или ОРВИ.

Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это всё равно не точный симптом, потому что чихание может быть в теплые месяцы, когда у людей сенная лихорадка, говорят ученые.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти еще 127 человек заболели коронавирусом.

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