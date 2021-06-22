В Ленобласти еще 127 человек заболели коронавирусом

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 127 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник, 22 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 47 476 случаев заболевания. При этом выздоровели 43 772 пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 19 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6555 человек. Следом идет Московская область — 1871 новый ковид-пациент. Третье место у Петербурга — 1065 инфицированных.

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