Земельные участки под Петербургом подорожали на 30%

Земельные участки под Петербургом подорожали на 30%
Петербуржцы стремятся уехать из-за пандемии. Фото: https://pixabay.com/

При этом объем продаж остается на уровне 2019-2020 годов.

Стоимость земельных участков в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом выросла на 30% с начала 2021 года. Об этом сообщает компания «Максимум Life Development».

При этом аналитики замечают, что объем продаж остался на прежнем уровне. Эксперты полагают, что люди стремятся покупать недвижимость за городом из-за пандемии коронавируса – там меньше вероятности заболеть, чем в крупном мегаполисе. Также на рост цен влияет подорожание строительных материалов.

До конца 2021 года стоимость участков может вырасти еще на 15-20% до конца текущего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге значительно возросла себестоимость строительства.

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