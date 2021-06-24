«Бесковидные зоны» вслед за Москвой, 10% свободных коек, рекордное число вакцинированных и просьба омубдсмена обнародовать статистику: будни третьей волны пандемии в Петербурге

В Северной столице вместе с «Алыми парусами» и Евро-2020 бушует третья волна пандемии коронавируса. В этот раз смертность уже успела побить все рекорды: за последние сутки скончались 99 человек, а подхватили ковид еще 1 143 пациента.

Власти вводят все более строгие ограничения для борьбы с распространением инфекции. Так, в Петербурге рассматривается возможность введения «зон, свободных от ковида», вслед за Москвой. Если инициатива найдет поддержку, то городские бизнес-площадки и рестораны будут доступны только вакцинированным гражданам.

В комитете по промышленной политике при этом отмечают, что Петербург отстает от Москвы на несколько недель, поэтому к организации «бесковидных пространств» можно подойти «с холодной головой», сделав переход по возможности комфортным для горожан.

Рост заболеваемости заметен невооружённым глазом не только по ежедневно публикуемым данным, но и количеству занятых коек в инфекционных стационарах. Так, по последним данным свободны лишь 11% коечного фонда. При этом у 77% пациентов, находящихся в больницах, диагностирован ковид средней степени тяжести. Еще 21% болеют коронавирусом в тяжелой форме. Кроме того, в госпиталях наблюдается нехватка персонала.

И медики, и чиновники неустанно напоминают петербуржцам о том, что единственный эффективный способ остановить распространение пандемии на данный момент — вакцинироваться. Сейчас процесс идет крайне медленно, поскольку петербуржцы с недоверием относятся к данной процедуре.

Омбудсмен по правам человека в Северной столице Александр Шишлов предложил губернатору Александру Беглову мотивировать жителей города прививаться, возобновив публикацию данных Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19, которые перестали появляться на сайте петербургского правительства с 3 июня.

Полная и достоверная статистика новых случаев заражения, госпитализаций и смертей убедит многих граждан добровольно и поскорее пройти вакцинацию, считает правозащитник.

Стоит отметить, что события последних дней, похоже, впечатлили петербуржцев: 23 июня привилось рекордное количество горожан — 10 132 человека, из которых 6 120 сделали второй укол. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в феврале и составлял 9 502 человека за сутки. В общей сложности, сегодня хотя бы первично привиты 811 895 жителей Петербурга, более 676 тысяч прошли полный цикл вакцинации.