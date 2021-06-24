«Бесковидные зоны» вслед за Москвой, 10% свободных коек, рекордное число вакцинированных и просьба омубдсмена обнародовать статистику: будни третьей волны пандемии в Петербурге

В Северной столице вместе с «Алыми парусами» и Евро-2020 бушует третья волна пандемии коронавируса. В этот раз смертность уже успела побить все рекорды: за последние сутки скончались 99 человек, а подхватили ковид еще 1 143 пациента.
Власти вводят все более строгие ограничения для борьбы с распространением инфекции. Так, в Петербурге рассматривается возможность введения «зон, свободных от ковида», вслед за Москвой. Если инициатива найдет поддержку, то городские бизнес-площадки и рестораны будут доступны только вакцинированным гражданам.
В комитете по промышленной политике при этом отмечают, что Петербург отстает от Москвы на несколько недель, поэтому к организации «бесковидных пространств» можно подойти «с холодной головой», сделав переход по возможности комфортным для горожан.
Рост заболеваемости заметен невооружённым глазом не только по ежедневно публикуемым данным, но и количеству занятых коек в инфекционных стационарах. Так, по последним данным свободны лишь 11% коечного фонда. При этом у 77% пациентов, находящихся в больницах, диагностирован ковид средней степени тяжести. Еще 21% болеют коронавирусом в тяжелой форме. Кроме того, в госпиталях наблюдается нехватка персонала.
И медики, и чиновники неустанно напоминают петербуржцам о том, что единственный эффективный способ остановить распространение пандемии на данный момент — вакцинироваться. Сейчас процесс идет крайне медленно, поскольку петербуржцы с недоверием относятся к данной процедуре.
Омбудсмен по правам человека в Северной столице Александр Шишлов предложил губернатору Александру Беглову мотивировать жителей города прививаться, возобновив публикацию данных Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19, которые перестали появляться на сайте петербургского правительства с 3 июня.
Полная и достоверная статистика новых случаев заражения, госпитализаций и смертей убедит многих граждан добровольно и поскорее пройти вакцинацию, считает правозащитник.
Стоит отметить, что события последних дней, похоже, впечатлили петербуржцев: 23 июня привилось рекордное количество горожан — 10 132 человека, из которых 6 120 сделали второй укол. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в феврале и составлял 9 502 человека за сутки. В общей сложности, сегодня хотя бы первично привиты 811 895 жителей Петербурга, более 676 тысяч прошли полный цикл вакцинации.
Беглов, однако, утверждает, что текущих темпов недостаточно для победы над пандемией. «Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок день», — заявил губернатор.