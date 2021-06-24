Врач рассказала о последствии приема некоторых лекарств в жару

Врач рассказала о последствии приема некоторых лекарств в жару
В первую очередь отёки могут появиться у тех, кто принимает блокаторы кальциевых каналов. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Некоторые лекарства при потреблении в жару могут вызывать выраженные отеки.

Об этом заявил кардиолог Анна Кореневич, сообщают «Известия». В первую очередь отёки могут появиться у тех, кто принимает блокаторы кальциевых каналов. Так, Кореневич советует просто сменить лекарства на другие. Также она рекомендовала выходить на улицу утром или вечером, а если необходимо днём, то ходить по теньку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации для детей по вакцинации от COVID.Регламент опубликован на официальном сайте ВОЗ. Известно, что у детей и подростков вирус протекает в легкой форме, в отличие от взрослых, поэтому делать им прививку можно не так срочно, как старшее поколение. Вакцины Pfizer и BioNTech подходят для использования людьми от 12 лет и старше.

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