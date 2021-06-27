На Энгельса насмерть сбили велосипедиста

В Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. На проспекте Энгельса водитель BMW сбил велосипедиста.

По словам очевидцев, инцидент произошел утром напротив детской поликлиники. Велосипедист погиб на месте.

«На проспекте Энгельса БМВ насмерть сбила велосипедиста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли скорая и полиция. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на опубликованных кадрах запечатлен только один автомобиль, остановленный на трамвайных путях. У машины заметно повреждена передняя часть, около транспорта разбросаны его детали и осколки.