В Тосно огонь охватил постройку на 30 «квадратах»

Спасатели уже справились с возгоранием. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Спасатели уже справились с возгоранием. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Тосно вечером 27 июня произошел пожар в хозяйственной постройке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в Тосно на улице Куйбышева. Там по неустановленной причине загорелась постройка – огонь успел распространиться на площади в 30 квадратных метров. На место прибыли спасатели, которые справились с ликвидацией возгорания за полчаса.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности пожара на Трефолева.