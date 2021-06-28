Обязательная вакцинация и премия за прививку: последнее о COVID-19 в России

Обязательная вакцинация и премия за прививку: последнее о COVID-19 в России
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В мире продолжается кампания по вакцинации населения. Пока ученые выявляют риски и думают, как менять препараты при мутации COVID-19, чиновники предлагают стимулирующие меры.

В России продолжают наблюдать всплеск новой коронавирусной инфекции. Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов считает, что рост заболеваемости в стране произошел из-за низкого уровня вакцинации в 12-13%.

По его словам, другие причины осложнения ситуации — люди, которые не соблюдают социальную дистанцию и пренебрегают мерами индивидуальной защиты, а также появление в стране индийского штамма COVID-19.

Отметим, эксперты считают, что делать прививку можно при любом уровне антител. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович уточнила, что таким образом, вакцинироваться могут и те, кто уже переболел.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург тем временем сообщил о том, что ученые смогут изменить вакцину от коронавируса в течение недели при появлении новых мутаций.

Пока в России думают, как увеличить долю вакцинированных. Так, политолог, общественный деятель Сергей Марков считает, что россияне, сделавшие прививку, должны получать прибавку к пенсии или премию.

В Бурятии показатель вырастет без стимулирующих мер – в регионе делают вакцинацию обязательной для некоторых категорий граждан. Привиты должны быть не менее 60% сотрудников в сфере обслуживания, образования и здравоохранения, социальных и культурных учреждений, транспорта, ЖКХ, сферы обслуживания, а также студенты и люди старше 65 лет. Напомним, что подобные меры уже были приняты в Москве и ряде других регионов.

Специалисты напоминают, что для вакцинации есть противопоказания. Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что главное из них — сильная аллергия после первой прививки.

Ожидается, что скоро в России начнут прививать и иностранцев. Они смогут вакцинироваться платно. Подготовить доклад о ходе организации такой услуги поручил президент Владимир Путин.

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