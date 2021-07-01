Советы по вакцинации и прививка для Турции: последнее о COVID-19 в России и мире

Каждый день новую коронавирусную инфекцию в мире подтверждают у десятков тысяч человек. Эксперты настаивают на незамедлительной вакцинации населения.

По последним данным, за сутки в мире подтвердили 390 тыс. диагнозов. Всего с начала пандемии коронавирус в разных странах успели подхватить 181 922 141 человек.

Эксперты говорят о важности незамедлительной вакцинации от коронавируса. Такое мнение высказала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. По ее мнению, России следует перенять опыт других стран и популяризировать прививку от COVID.

Российское министерство здравоохранения тем временем утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации граждан от COVID-19 и направил их в регионы. В рекомендации говорится о том, что даже после достижения коллективного иммунитета прививаться будет необходимо раз в год. Этот график нужно соблюдать независимо от количества антител. Если при первичной вакцинации наблюдались побочные эффекты, то ревакцинацию можно проводить другим препаратом.

Врачи дают советы по вакцинации от COVID-19. Как сообщил врач Тимур Пестерев, после прививки у человека может возникнуть гриппоподобный синдром. По его словам, чтобы перенести без осложнений время после прививки нужно придерживаться определенных правил. После прививки не рекомендуется употреблять спиртные напитки. Лучше оставаться дома. При повышении температуры стоит вызвать участкового врача на дом.

Россияне с сертификатом о вакцинации смогут беспрепятственно въезжать на территорию Турции. Ранее посольство Турции в Москве объявило, что подойдет любой препарат. Предоставить соответствующий сертификат на английском языке с данными загранпаспорта туристам потребуется при посадке на борт самолета и на погранконтроле. Получить его можно через портал госуслуг.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин раскрыл, какой вакциной привился. Он использовал препарат «Спутник V».