Открытая статистика и нехватка вакцины: коронавирус в Петербурге 1 июля

Петербург готовится к ревакцинации населения, а депутаты хотят обязать городское правительство публиковать данные по заболеваемости.

Коронавирус продолжает вносить свои коррективы в жизнь Петербурга. Так, в этом году не состоится марафон «Белые ночи». Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки его проводить не будут. Как сообщают организаторы, марафон планировали провести 17 июля 2021 года, но из-за коронавируса забег решили перенести на 18 июня 2022 года. Всех участников автоматически перерегистрируют на следующий год.

Ситуация в городе, действительно, непростая. В Роспотребнадзоре отмечают, что петербуржцы стали тяжелее переносить коронавирус. За последнюю неделю число подтвержденных случаев заражения выросло на 22%. На 40% за неделю выросло число пневмоний.

При этом растет заболеваемость коронавирусом среди молодых людей. Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич рассказала, что участившиеся случаи коронавируса у молодежи связаны не с мутациями COVID-19, а с тем, что большинство людей старше 40 лет уже переболели. Сейчас коронавирус пытается охватить другую возрастную группу — пациентов от 20 до 40 лет, отмечает врач.

В городе уже планируют начать проводить ревакцинацию. На повторную прививку пригласят тех, кто успел привиться более полугода назад. Ревакцинация в Северной столице может начаться в течение недели. Ожидается, что 1 июля комитет по здравоохранению проведет совещание с районами и обсудит организационные вопросы.

Пока чиновники обсуждают ревакцинацию, петербуржцы жалуются на нехватку второй дозы вакцины «ЭпиВакКорона». Утверждалось, что из поликлиник горожан, пришедших за второй вакциной, отправляют домой.

Отметим, что в Петербурге за последние сутки вакцинировались 16 тысяч человек.

Депутаты, между тем, разработали законопроект, призывающий власти города к открытости в вопросах статистики по коронавирусной инфекции. Парламентарии хотят обязать правительство публиковать полные данные по заболеваемости и смертности от COVID-19, а также о ходе вакцинации.