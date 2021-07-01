Ребенок погиб в ДТП на «Коле», самокатчицы устроили лобовое ДТП на Комендантском, внедорожник вылетел с моста: аварии последних суток, в которых пострадали люди

Ребенок погиб в ДТП на &#171;Коле&#187;, самокатчицы устроили лобовое ДТП на Комендантском, внедорожник вылетел с моста: аварии последних суток, в которых пострадали люди
Массовое ДТП на трассе "Кола". Фото: скриншот ВКонтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

За минувшие сутки на дорога Северной столицы и Ленинградской области произошло несколько серьезных аварий, в которых пострадали и даже погибли люди. Одним из таких ДТП стало массовое столкновение машин на трассе «Кола», жертвой которого оказался пятилетний мальчик.

Трагедия произошла около 14:30 в среду 30 июня на 89-м километре автодороги, в Кировском районе Ленинградской области. На магистрали столкнулись три «легковушки» и три фуры. В результате аварии один из грузовиков вылетел в кювет и опрокинулся. В общей сложности, травмы получили семь человек, среди которых трое детей. Еще один ребенок, пятилетний мальчик, погиб.

Массовое ДТП на трассе «Кола». Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Судя по кадрам с места ДТП, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» и присланным пресс-службой ФКУ «Упрдор Северо-Запад», удар был очень сильным: все транспортные средства получили серьезные повреждения, а одну машину зажало между ограждением и фурой. Известно также, что двух женщин спасателям пришлось деблокировать из салона с помощью гидравлического оборудования.

Авария собрала пробку на трассе в обе стороны — затор достиг семи километров. Кроме того, происшествие привлекло внимание правоохранительных органов. Следственный комитет инициировал проверку по факту нарушения правил безопасности при проведении дорожных работ на трассе «Кола», которые могли стать причиной массового ДТП.

А на Мурманском шоссе спасателям пришлось вырезать из кабины водителя грузовика после лобового столкновения с другой фурой. К месту аварии также приехала машина реанимации, но о состоянии участников ДТП пока ничего неизвестно.

Лобовое ДТП с фурой и грузовиком на Мурманском шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербурга» «ВКонтакте»

В тот же день лобовое столкновение произошло на Комендантском проспекте — две девушки на электросамокатах врезались друг в друга на полной скорости, обеих пришлось госпитализировать.

ДТП с самокатчицами на Комендантском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербурга» «ВКонтакте»

А на ЗСД велосипедист попал под легковушку. Авария произошла на участке от Краснопутиловской улицы в сторону Благодатной. Владелец двухколесного транспорта ехал во втором левом ряду. Обстоятельства ДТП точно неизвестны, но на кадрах с места инцидента видно, что у машины разбито лобовое стекло, а велосипед и вовсе не подлечит восстановлению.

Кроме того, на место происшествия приехал реанимобиль.

Место ДТП с велосипедистом на ЗСД. на Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербурга» «ВКонтакте»

В ночь на 1 июля на трассе «Берёзово — Кузнечное» в Приозерском районе Ленобласти внедорожник «Тойота» пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути. Водитель потерял управление автомобилем, в результате два человека были госпитализированы с травмами.

Хотя фото с места аварии выглядят устрашающими, по предварительным данным, обошлось без погибших.

Внедорожник рухнул на железнодорожные пути. Фото: скриншот «Аварийно-спасательная служба ЛО»
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