«Газель» и BMW не смогли разъехаться на Обводном

«Газель» и BMW не смогли разъехаться на Обводном
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 1 июля, на Обводном канале произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить «Газель» и BMW. За рулем иномарки была девушка.

«Жалко девчонку, но я не поняла, что она хотела, надо было перед пропустившей ее газелью выезжать аккурат в правом ряду, но если она хотела сразу налево, то без шансов. Газель сильно нее впечаталась», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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