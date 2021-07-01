«Газель» и BMW не смогли разъехаться на Обводном

В четверг, 1 июля, на Обводном канале произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить «Газель» и BMW. За рулем иномарки была девушка.

«Жалко девчонку, но я не поняла, что она хотела, надо было перед пропустившей ее газелью выезжать аккурат в правом ряду, но если она хотела сразу налево, то без шансов. Газель сильно нее впечаталась», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».