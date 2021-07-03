Артемий Лебедев раскритиковал систему QR-кодов

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что борьба с коронавирусом напоминает соревнование бюрократов.

Он отметил, что для пропуска или какого-либо разрешения требуется бумажка, которую россияне так боятся получить.

Также дизайнер раскритиковал всю задумку вакцинации и идею о введении QR-кодов. Он отметил, что не понимает, почему привившиеся за границей не допущены к системе и почему в Россиии не прививают иностранцев.

«Почему не получают куар-кода те, кто вколол первый укол?», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, в Москве теперь посетители могут войти в ресторан только по QR-коду, подтверждающему прохождение вакцинации. Он выдается на сайте госуслуг после прививки, бумажные справки принимать не будут. Несовершеннолетних могут пустить в рестораны без по QR-кодов, если они пришли с родителями. Летние веранды до 11 июля будут работать по прежним правилам. По словам экспертов, введение QR-кодов в Москве стало серьезным ударом по общепиту.Кафе и рестораны теряют посетителей и выручку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с понедельника, 28 июня, в Москве вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кодов. Такой указ ранее подписал столичный мэр Сергей Собянин.