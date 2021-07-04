Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами за оскорбление

Обидная фраза и сравнение опухшего лица с чертами, характерными для азиатской расы, быстро разлетелось по интернету. Фото: instagram

Обидная фраза и сравнение опухшего лица с чертами, характерными для азиатской расы, быстро разлетелось по интернету. Фото: instagram

Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами за оскорбление

Об этом сообщает «Московский комсомолец». Так тема внешности буряток неожиданно стала одной из популярных тем в социальных сетях. Телеведущая Анфиса Чехова попросила прощения за свои слова на своей странице в Instagram. Обидная фраза и сравнение опухшего лица с чертами, характерными для азиатской расы, быстро разлетелось по интернету. Гневные комментарии на страничке Чеховой дали ей повод задуматься и принести извинения.

«Я не имела права таким образом высказываться!», — говорит Чехова.

Она призналась, что не спала всю ночь из-за переживаний об этом. Однако на этом гневные комментарии не закончились.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне музыкальный продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко крестили младшего сына Арсения.