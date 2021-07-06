На Коннолахтинскую дорогу выложат почти 104 млн рублей

На Коннолахтинскую дорогу выложат почти 104 млн рублей
Коннолахтинскую дорогу в Петербурге отремонтируют. Фото: pixabay.com

Дорожное покрытие будет отремонтировано на участке Коннолатхтинской дороги, протяженность которого составляет около пяти километров.

Так, со вторника, 6 июля, в Северной столице стартует ремонт Коннолахтинской дороги. Производственные работы начнутся на участке между улицей 3-я Конная Лахта и Левашовским шоссе. Об этом стало известно из сообщения в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Отмечается, что дорожное покрытие заменят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

К вопросу о стоимости работы. Цена составит 103,9 млн рублей.

К слову, дорожное движение по Коннолахтинской дороге во время ее ремонта будут перекрывать поэтапно. Только там, где идут работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что со вторника, 6 июля, начнется дорожный ремонт на улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга.

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